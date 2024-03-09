20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

Türkiye ise 5-8 klasman maçında Japonya'ya 6-0 yenildi. Milli takım, 11 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ile 7’ncilik maçına çıkacak.

Yarı finallerde İspanya Almanya'yı 8-4, Brezilya ise Büyük Britanya'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. İspanya-Brezilya arasındaki final maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Büyük Britanya ile Almanya ise bronz madalya maçına çıkacak.

Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda bugün kadınlarda yarı final ve klasman maçları oynandı.

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