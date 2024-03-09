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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda finalistler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:19
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda finalistler belli oldu.

        Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda bugün kadınlarda yarı final ve klasman maçları oynandı.

        Yarı finallerde İspanya Almanya'yı 8-4, Brezilya ise Büyük Britanya'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. İspanya-Brezilya arasındaki final maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Büyük Britanya ile Almanya ise bronz madalya maçına çıkacak.

        Türkiye ise 5-8 klasman maçında Japonya'ya 6-0 yenildi. Milli takım, 11 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ile 7’ncilik maçına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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