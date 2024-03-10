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        Yeşilyayla şehitleri, katliamın 106'ncı yılında unutulmadı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde 106 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 95 şehit, törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:03
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        Yeşilyayla şehitleri, katliamın 106'ncı yılında unutulmadı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde 106 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 95 şehit, törenle anıldı.

        Yeşilyayla Mahallesi Şehitliği'ndeki anma programında, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, şehitler için saygı atışı yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

        Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Ermeni çetelerin Erzurum'da geçmişte birçok katliam yaptığını belirterek, Yeşilyayla Mahallesi'nde 106 yıl önce yaşananların bunlardan biri olduğunu söyledi.

        Aynı Ermeni çetelerinin 2020 yılında Gence'de masum sivilleri hedef alıp üzerlerine bombalar yağdırmak suretiyle binlerce Azerbaycan Türk'ünü acımasızca şehit ettiğini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

        "Bugün Türk milletini sözde soykırım yapmakla itham edip uluslararası platformlarda suçlu göstermek isteyen başta Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa parlamentoları olmak üzere, bir çok insan hakları savunucusunu, Ermeni çetelerinin tüm katliamlarıyla yüzleşmeye ve Doğu Anadolu'daki toplu şehitliklerden yalnızca birisi olan, 7 Ekim 1988 tarihinde yapılan kazı ile kamuoyunun bilgisine sunulan Yeşilyayla köyüne davet etmek istiyorum."

        Şehitler için dua edildikten sonra mahallede bulunan kütüphane ziyaret edildi.

        Törene Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yumuk, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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