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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldurdu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar tarihi camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:52
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldurdu
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar tarihi camileri doldurdu.

        Erzurum'da vatandaşlar, çocuklarıyla teravih namazı kılmak için özellikle kentteki tarihi camileri tercih etti.

        Ulu, Lalapaşa, Murat Paşa ve Gürcükapı camileri en fazla ilgi gösterilen camiler arasında yer aldı.

        Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da ilk teravih namazı kılındı.

        Serhat Ulu Camisi'ne gelenler teravih namazını kılıp dua etti.

        - Kars

        Kars'ta da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

        Sultan Alparslan Camisi'ne çocuklarıyla gelenler ilk teravih namazını kıldı.

        Namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, "Huzur, barış, birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmayı, gönül sofrasında bir arada olmayı ve paylaşmayı inşallah ramazan ayıyla yaşarız." dedi.

        Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ilk teravih namazında camileri doldurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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