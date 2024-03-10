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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini dev slalomda madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:08 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:08
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini dev slalomda madalyalar sahiplerini buldu.

        Konaklı Kayak Merkezi’ndeki yarışlara erkeklerde 25, kadınlarda ise 12 sporcu katıldı.

        Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, gümüş madalyayı Japonya'dan Yusuke Murata, bronz madalyayı ise Avusturya'da Christoph Lebelhuber elde etti.

        Türk sporculardan İdris Şimşek 2.21.52'yle 16'ncı, Ali Çat 2.39.69'la 17'nci olurken, Hamdi Yağcı ise diskalifiye oldu.

        Kadınlarda da altın madalyayı Avusturya’dan Melissa Koeck, gümüş madalyayı Japonya'dan Yuki Takae, bronz madalyayı ise Avusturya’dan Johanna Koetti elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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