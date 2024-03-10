20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

Kadınlarda da altın madalyayı Avusturya’dan Melissa Koeck, gümüş madalyayı Japonya'dan Yuki Takae, bronz madalyayı ise Avusturya’dan Johanna Koetti elde etti.

Türk sporculardan İdris Şimşek 2.21.52'yle 16'ncı, Ali Çat 2.39.69'la 17'nci olurken, Hamdi Yağcı ise diskalifiye oldu.

Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, gümüş madalyayı Japonya'dan Yusuke Murata, bronz madalyayı ise Avusturya'da Christoph Lebelhuber elde etti.

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