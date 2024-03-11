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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda altın madalya İspanya'nın oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:51
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum’da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) kadınlar futsalda altın madalya İspanya’nın oldu.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final maçında İspanya, Brezilya’yı ilk yarısı 2-0 biten maçta 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Üçüncülük maçında ise Almanya, Büyük Britanya’yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti’ne 6-0 yenilerek, organizasyonu 8. sırada tamamladı. Erkeklerde de Türkiye, klasman maçında Cezayir’e 8-5 kaybetti ve oyunları 8. sırada bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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