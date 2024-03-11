20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Üçüncülük maçında ise Almanya, Büyük Britanya’yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti’ne 6-0 yenilerek, organizasyonu 8. sırada tamamladı. Erkeklerde de Türkiye, klasman maçında Cezayir’e 8-5 kaybetti ve oyunları 8. sırada bitirdi.

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