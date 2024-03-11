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        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:43
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        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda gümrük kaçağı 4 bin 738 paket sigara, 12 bin 760 dolu makaron, 1121 puro, 155 elektronik sigara, 350 elektronik sigara likiti, 6 paket pipo tütünü ve nargile tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.N. ile M.E.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.N ve A.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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