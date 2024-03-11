Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda gümrük kaçağı 4 bin 738 paket sigara, 12 bin 760 dolu makaron, 1121 puro, 155 elektronik sigara, 350 elektronik sigara likiti, 6 paket pipo tütünü ve nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.N. ile M.E.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.N ve A.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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