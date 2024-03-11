20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Erkeklerde ise yarı finallerde Çin, Ukrayna’yı 6-2, Güney Kore ise Macaristan’ı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin, Güney Kore’yi 5-3 yenerek altın madalyayı aldı. Ukrayna ise üçüncülük maçında Macaristan’ı 10-9 yenerek bronz madalya aldı.

Erzurum Curling Salonu’nda bugün madalya kazanan ülkeler belli oldu. Kadınlarda yarı final maçlarında Macaristan, Güney Kore’yi 6-4, Ukrayna ise Çin’i 8-5 yenerek finale çıktı.

Erzurum’da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde Çin, kadınlarda ise Ukrayna şampiyon oldu.

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