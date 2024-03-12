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        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:57
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        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
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        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sekmen, 12 Mart'ta Erzurum'un karanlıklardan aydınlığa çıktığını söyledi.

        Sekmen, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün dadaşların şahlandığı ve ordu millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü. Yine bugün vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü, kovulduğu günün yıl dönümüdür." dedi.

        Türk-İslam beldesi için 12 Mart'ın şahlanış günü olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

        "Emperyalist devletlerin tarihi ve sinsi emelleri doğrultusunda Osmanlı Devleti'ni parçalama siyasetlerini uygulamaya başladıkları 1. Dünya Savaşı'nda, Erzurum'un vatanperver insanları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916'da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir, 2 yıldan fazla süre hilalin mübarek gölgesinden uzakta harap ve bitap düşerek kederli bir hayat yaşadı. Bu elem dolu günler tarih sayfalarına Erzurum'un kara günleri olarak geçmiştir. Rus işgali esnasında gizlice yapılan katliamlar, Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal almış ve 3 ay Ermeni idaresinde olan şehrimiz tarihte eşine rastlanmayan bir mezalime ve Müslüman-Türk soykırımına maruz kalmıştır."

        Sekmen, 1914-1918'de Ermeni çetelerin Erzurum ve çevresinde Müslüman soykırımı yaptığını ve 3 ayda yaklaşık 50 insanı öldürdüğünü anlattı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Daha donra Vali Çiftçi ve il protokolü Kars Kapı Şehitliği ile Yeni Asrı Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu ve mezarlara karanfil bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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