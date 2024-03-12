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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:16
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı.

        Erkeklerde finalde yarışan iki sporcudan Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi gümüş madalya aldı. Slovakya’dan Matus Duris ise bronz madalya elde etti.

        Kadınlarda da finalde Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Bronz madalyayı ise İsviçre'den Celina Niederhauser kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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