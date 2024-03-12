20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

Kadınlarda da finalde Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde finalde yarışan iki sporcudan Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi gümüş madalya aldı. Slovakya’dan Matus Duris ise bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.