20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu.
Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı.
Erkeklerde finalde yarışan iki sporcudan Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi gümüş madalya aldı. Slovakya’dan Matus Duris ise bronz madalya elde etti.
Kadınlarda da finalde Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bronz madalyayı ise İsviçre'den Celina Niederhauser kazandı.
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