20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları sona erdi

Organizasyonda başarı elde eden ülkelerin madalya dağılımı şu şekilde:

Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, toplamda 102 madalya ile müsabakaları tamamladı.

Organizasyonun en başarılı ülkesi Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı.

Kentte 2-12 Mart tarihlerinde ilk kez düzenlenen organizasyonda 36 ülkeden yüzlerce sporcu 6 farklı branşta mücadele etti.

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