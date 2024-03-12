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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları sona erdi

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) müsabakalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:51
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları sona erdi
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        Erzurum’da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) müsabakalar tamamlandı.

        Kentte 2-12 Mart tarihlerinde ilk kez düzenlenen organizasyonda 36 ülkeden yüzlerce sporcu 6 farklı branşta mücadele etti.

        Organizasyonun en başarılı ülkesi Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı.

        Oyunlara katılan 36 ülkeden 19'unun madalya alma başarısı gösterdiği müsabakaların madalya sıralamasında Ukrayna'yı Çin takip etti.

        Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, toplamda 102 madalya ile müsabakaları tamamladı.

        Türkiye organizasyonda madalya kazanamadı.

        Organizasyonda başarı elde eden ülkelerin madalya dağılımı şu şekilde:

        Takım Altın Gümüş Bronz Toplam
        1-Ukrayna 10 5 4 19
        2-Çin 7 7 6 20
        3- Avusturya 6 1 3 10
        4- Polonya 5 4 - 9
        5- İtalya 1 3 2 6
        6- Fransa 1 2 5 8
        7- Hırvatistan 1 1 - 2
        8- Letonya 1 - - 1
        8- İspanya 1 - - 1
        8- İran 1 - - 1
        11-Japonya - 4 3 7
        12- Almanya - 3 2 5
        13-Güney Kore - 2 2 4
        14-Macaristan - 1 2 3
        15-Brezilya - 1 1 2
        16- Sırbistan - - 1 1
        17- Slovakya - - 1 1
        18- İsviçre - - 1 1
        19- Kazakistan - - 1 1

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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