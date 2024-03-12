20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda İran şampiyonluğa ulaştı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda İran şampiyonluğa ulaştı.
Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında İran ile Japonya karşı karşıya geldi.
İran, ilk yarısı 1-1 berabere biten müsabakadan 3-1 galip ayrılarak, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Üçüncülük maçında ise Brezilya, İspanya'yı 8-4 mağlup etti.
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