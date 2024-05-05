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        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:29
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        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliğe, Erzurum'da rüzgarlı havaya rağmen çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

        Erzurum Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay, tur başlamadan önce basın mensuplarına, "gelin birlik olalım" diyerek bisiklet turu için toplandıklarını söyledi.

        Sağlıklı yaşam için etkinliği düzenlediklerini belirten Tanay, "Hep beraber bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı güzel nesiller için pedal çevireceğiz. Yeşilay'ımız bunu geleneksel hale getirdi. 11'incisini düzenliyoruz. Hava şartlarına göre çok yoğun katılım oldu." diye konuştu.

        Tura katılanlardan 62 yaşındaki İlhami Yıldırım da 34 yıldır pedal çevirdiğini kaydetti.

        Bisiklet sürmeyi çok sevdiğini anlatan Yıldırım, "Sağlıklı yaşam için sigarayı bırak, bisiklete binip, hayatına bak. Bisiklet sürmekten hiç sıkıntı çekmedim, bugüne kadar hastaneye hiç gitmedim. Sigara da içmiyorum, içenleri de sevmiyorum. Yarış çok güzel, birkaç senedir düzenleniyor, iyi de oluyor. Ben yaşıtlarımı teşvik etmeye çalışıyorum ama bana gülüp geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Turu Şahin Yıldırım birinci, Ahmet Hakan Tırabzon ikinci ve Muhammet Murat Yüksel üçüncü tamamladı.

        Derece girenlere ödüllerini Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur verdi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Yeşilay Şubesince düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bisiklet tutkunları, Millet Bahçesi'nde pedal çevirmeye başladı.

        Etkinlik şehir dışında bulunan TRT Park'ta sona erdi.

        Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, etkinliğe katılan bisiklet tutkunlarına teşekkür etti.

        - Ardahan

        Ardahan'da ise etkinlik 80. Yıl Şehir Stadı'nda başladı.

        Farklı yaş gruplarından yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılara Yeşilay yelekleri verildi.

        Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Kura Nehri üzerinden Halil Efendi futbol sahasının ardından tekrar 80.Yıl Şehir Stadı'na gelerek etkinliği tamamladı.

        Ardahan Yeşilay Şube Başkanı Tolgay Gökdemir, yaptığı açıklamada, güzel bir coşku olduğunu belirtti.

        Yeşilay'ın 104. yılında sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir yaşam için pedal çevirdiklerini aktaran Gökdemir, şunları kaydetti:

        "Sağlığın keyfini hep birlikte sürmek istiyoruz. Yeşilay bağımlılıklar konusunda hep birlikte mücadele veriyor. Bunun için de spor çok önemli. Biz de özellikle bisikletle birlikte hareketli yaşamı tüm insanlarımıza tavsiye ediyoruz, onlarla bir arada olmak istiyoruz. Daha önce sağlıklı yaşam için bir yürüyüş gerçekleştirmiştik, şimdi bisiklet turumuzu gerçekleştiriyoruz. Yine birçok yaşam beceresini faaliyete geçirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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