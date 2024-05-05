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        Kitap ve edebiyat tutkunları Erzurum'da buluşacak

        Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden Erzurum'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, edebiyat ve kitap tutkunlarını, ünlü yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:00
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        Kitap ve edebiyat tutkunları Erzurum'da buluşacak
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        Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden Erzurum'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, edebiyat ve kitap tutkunlarını, ünlü yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle buluşturacak.

        Ulusal ve uluslararası birçok fuara ev sahipliği yapan, bölgenin önemli merkezlerinden sayılan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, 17 Mayıs'ta kapılarını kitap tutkunlarına açacak.

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen bu yıl Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizesiyle düzenlenen 6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda kitap severler, ünlü yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle bir araya gelecek, çeşitli etkinlik ve söyleşiler gerçekleştirilecek,

        Fuar, 26 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, fuar merkezinde bulunan 25 bin metrekare kapalı alanda hazırlıkların süratle devam ettiğini, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzbinlerce ziyaretçi beklediklerini söyledi.

        Fuarın 2023'te, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılamadığını dile getiren Aynalı, 2022'de gerçekleştirilen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda 250 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, "Yaklaşık 120 civarında yayınevi, 100'e yakın yazar-akademisyen söyleşi için katıldı. Bu hedefin daha üzerine çıkmak için yoğun gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "En az 350-400 bin ziyaretçi beklentimiz var"

        Verilen aranın ardından 6'ncısı düzenlenecek fuara olan beklentiyi anlatan Aynalı, şöyle devam etti:

        "En az 100 yayınevi bekliyoruz. 100'ü netleştirdik üzerine çıkmaya gayret ediyoruz. Yine 50 ile 100 aralığında akademisyenimizi netleştirdik, onun da sayısını artırmanın gayreti içindeyiz. Hem yazar hem akademisyenler ziyaretçilerle buluşup söyleşi yapacaklar. Fuar merkezimiz bu amaca çok uygun. 4 holümüz var. 25 bin metrekare kapalı alanımız, 25 bin metrekare açık alanımız var. Çok güzel fuaye alanımızın yanında konferans ve söyleşi salonlarımız var. Şu an hepsiyle alakalı hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah daha önceki 250 bin ziyaretçi rakamını bu sene iki katına çıkarmanın gayreti içindeyiz. En az 350-400 bin ziyaretçi beklentimiz var."

        - Fuar bölge illerle birlikte geliştiriliyor

        Fuarın bölgesel olduğuna dikkati çeken Aynalı, "Sadece kendi ilimizde değil bölgedeki tüm illere hitap ediyoruz. Bölgedeki şehirlerin valileriyle, belediye başkanlarıyla, kaymakamlarıyla görüşüyoruz. Süreci beraber yönetiyoruz." diye konuştu.

        Kente gelecek olan ziyaretçilere Erzurum'u tanıtma fırsatı da bulduklarını kaydeden Aynalı, şehrin kültürünü, gastronomisini, yaz ve kış turizm potansiyellerinin de anlatılacağı ziyaretçilerin, tarihi mekanları gezme fırsatı yakaladığını anlattı.

        Yerel esnaflar için de pozitif ayrımcılık yapılacağını işaret eden Aynalı, kitapseverleri fuara davet etti.

        - Yazarlar ile okuyucular buluşacak

        Fuar organizasyonunun koordinatörleri arasında yer alan tarih öğretmeni Yunus İnce ise Türkiye'de önde gelen entelektüel, aydın, akademisyen hocaların katılımı ile fuarın daha da üst seviyeye çıkacağını, öğrenciler ile yazarların buluşabileceğini söyledi.

        İnce, "Tarih, kültür, edebiyat, sanat alanında ilgi duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın büyük ilgisini bekliyoruz. Öğrencilerimizin ilgi duydukları, herkese hitap edecek yayınevleri gelecek. Kitapların yazarları da gelecekler. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik hocalarımız gelecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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