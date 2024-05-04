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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte bomba! Angel Di Maria ve Mario Hermoso... - Son dakika transfer haberi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan çifte bomba! Angel Di Maria ve Mario Hermoso...

        Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile İspanyol stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 23:29 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:29
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        Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

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        Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek için kollayı sıvayan siyah-beyazlı yönetim, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

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        TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların Di Maria ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

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        Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon şu ana kadar 46 resmi müsabakada görev yaparken, 16 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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        Beşiktaş, ayrıca Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki İspanyol stoper Mario Hermoso ve menajerini de İstanbul’a davet etti.

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        Atletico Madrid ile bu sezon şu ana kadar 40 resmi maça çıkan Hermoso, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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