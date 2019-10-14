Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek Ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yapıp aileleriyle Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe selam gönderdiler

Erzurumlu short trackçılar Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Barış Pınarı Harekatına özel gösteri ile destek verdiler.

Barış Pınarı harekatına destek için bir araya gelen Nene Hatun, Ejder ve Sevgispor Short Tarack (Sürat Pateni) sporcuları ve aileleri Buz Salonu’nda ellerinde Türk bayrakları ile özel bir gösteri yaptılar.

Ellerindeki afişlerle harekata destek veren sporcular ve aileleri Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Antrenörleri Betül Yerdeler ve Talha Korkmaz eşliğinde kayan sporcular renkli görüntüler oluşturdular.

Ejderspor Başkanı Özcan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı harekatına destek için böyle bir gösteri planladıklarını belirterek, sporcu velilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Işık, ayrıca sporcuların Mehmetçiğe destek için yazdıkları mektupları PTT ile göndereceklerini söyledi.

ERZURUM 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:46

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.