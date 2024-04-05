Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi idrak edildi
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Erzurum İl Müftüsü Rüstem CanLalapaşa Cami'sinde Filistin ve şehitler için dua etti.
Vatandaşların yoğun olarak katıldığı programda cemaate cami çıkışında ikramda bulunuldu.
Ardahan’da da camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi.
Kentteki camilere gelenler ibadet yaptı, dua etti.
Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.
Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.
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