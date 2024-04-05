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        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi idrak edildi

        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:31
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        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi idrak edildi
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        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.

        Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

        Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Erzurum İl Müftüsü Rüstem CanLalapaşa Cami'sinde Filistin ve şehitler için dua etti.

        Vatandaşların yoğun olarak katıldığı programda cemaate cami çıkışında ikramda bulunuldu.

        Ardahan’da da camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi.

        Kentteki camilere gelenler ibadet yaptı, dua etti.

        Tunceli’de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

        Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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