Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi idrak edildi

Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Erzurum İl Müftüsü Rüstem CanLalapaşa Cami'sinde Filistin ve şehitler için dua etti.

Vatandaşların yoğun olarak katıldığı programda cemaate cami çıkışında ikramda bulunuldu.