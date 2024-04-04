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        Erzurumspor FK - Giresunspor: 2-1

        Stat:Kazım KarabekirHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Abdulhamit Söyler, Ramazan Ufuk AvdaşERZURUMSPOR FK: Göktuğ- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup, Süleyman Koç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:43 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:45
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        Erzurumspor FK - Giresunspor: 2-1
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        Stat:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Abdulhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup, Süleyman Koç (Dk. 78 Roşhuvel), Estrella (Dk. 90 Muhammed), Sefa, Ufuk Budak, Özgür (Dk. 36 Shala), Furkan (Dk. 78 Celal), Eren Tozlu

        GİRESUNSPOR; Erkan- Ertuğrul, Arda (Dk. 78 Ali Emirhan), Anıl, Kadir, Faruk, Enishan (Dk. 75 Furkan Arda), Furkan, Şahin Dik (Dk. 85 Miraç Çakıroğlu), Talha (Dk. 85 Hami), Kasım Alperen (Dk. 75 Merthan)

        GOLLER: Dk. 53 Yakup, Dk. 69 Furkan (Erzurumspor FK)- Dk. 11 Şahin (Giresunspor)

        1'inci Lig'in 28’inci haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Giresunspor’u 2-1 yendi.

        11’inci dakikada Kasım Alperen’in ceza alanı dışından sert şutu yerden sektikten sonra kaleci Göktuğ’un yüzüne çarpıp geri döndü. Topu önünde bulan Şahin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        45’inci dakikada Erene Tozlu’nun uzaktan sert şutunu kaleci çeldi. Ceza alanı içine düşen topa Mustafa Yumlu’nun uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

        İlk yarı konuk ekip Giresunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        53’üncü dakikada kazanılan korner atışında Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunu defans çizgiden çıkardı. Dönen topu Yakup kafa ile vurarak ağlara gönderdi: 1-1.

        69’uncu dakikada Mustafa Yumlu’nun ortasında Furkan'ın yaptığı kafa vuruşunun ardından top ağlarla buluştu: 2-1.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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