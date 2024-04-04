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        Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan mazbatasını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:17
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        Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan mazbatasını aldı
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        ERZURUM-Şenkaya ilçesinde belediye başkanı seçilen Görbil Özcan, mazbatasını aldı.

        31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Şenkaya Belediye Başkanı seçilen Özcan, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında görevine başladı.

        Özcan, burada yaptığı konuşmada, parti kimliğini bir tarafa bıraktığını söyledi.

        Her Şenkayalıya eşit hizmet etmek için göreve talip olduğunu belirten Özcan, "Sen, ben yok, biz varız. Şenkaya'nın tüm halkına eşit ve adil hizmet edeceğim. Bunun gayret göstereceğim." dedi.

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