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        Erzurum'da 1 kişini bıçaklandığı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5'i çocuk 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:46
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        Erzurum'da 1 kişini bıçaklandığı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5'i çocuk 6 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Caddesi'nde 1 Nisan'da çıkan kavgada, 16 yaşındaki D.D. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        Olayın ardından kaçmaya çalışırken polislerce gözaltına alınan şüpheliler E.Y. (18), T.K. (16), H.P. (16), R.B. (17), Y.Y. (17) ve B.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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