Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Şehitlerin isimlerinin yazıldığı yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler, 2019 yılından beri her ramazan ayında şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitlerin isimlerinin yazıldığı yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler, 2019 yılından beri her ramazan ayında şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Erzurum Şube Başkanlığı, her yıl ramazan ayında yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

        Hayırseverler, şehit aileleri ve gaziler tarafından toplanan paralarla alınan kumanyalar, vakıf binasında koliye yerleştirildikten sonra üzerine şehitlerin isimleri yazılıyor.

        "İftar şehidimizden, Fatiha sizden" notu da düşülen yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

        - "Şehidimizi unutmadığımızı hissettirmeye çalışıyoruz"

        TÜGŞAV Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, AA muhabirine, vakıf olarak ramazan ayında şehitlerin adının yer aldığı kolilerle 2019'dan beri yardım dağıttıklarını söyledi.

        Şehit ailelerinin de destekleriyle yardımların gerçekleştiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Devletimiz milletimiz var olsun. Şehit ailelerimizin bu konuda herhangi bir ihtiyaçları yok. Onların vasıtasıyla dar gelirli ailelere bir nebze olsa sofralarına ramazanda bir şeyler yapabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dağıtırken yardım götürdüğümüz ailelerimize de 'iftar şehidimizden' diye söylüyoruz. Yardım götürdüğümüz aileler şehidimizin isimlerini duyduklarında hüzünleniyorlar. Bizleri de hüzün sarıyor. Duygusal anlar yaşadığımız çok oluyor. Maksat burada şehidin emanetine sahip çıkmak. Biz bu programla şehidimizi, şehit ailelerimizi unutmadığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Şehidimizin emaneti başımızın tacıdır."

        Demir, ramazan ayı dışında da yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2019 yılında 1500 kişiyle başladık. Sonra ailelerimiz sabit kalıyor. O zaman verdiğimiz ailelerimiz buradaysa ona veriyoruz. Her ramazan ayında 1500 koli dağıtıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini yazıyoruz, şehit ailelerimizin de yönlendirdikleri ailelere veriyoruz. 2019'dan 2024 yılında kadar 9-10 bin civarında yardımı, ailelerimize ulaştırmış durumdayız." dedi.

        - "Her ramazan şehitlerimiz adına koliler hazırlıyoruz"

        FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan sivillerden Oğuzhan Yaşar'ın ağabeyi Kadir Yaşar ise kardeşinin isminin yazılı olduğu kolileri hazırlarken gururlandığını anlattı.

        Yaşar, "Her ramazan derneğimiz ile şehitlerimiz adına koliler hazırlıyoruz. Dar gelirli ailelere dağıtıyoruz. Biz de elimizden geldiğince, karınca kararınca hem başkanımıza hem vakfımıza yardımcı oluyoruz. Ailelerimizi bir nebze sevindiriyorsak bizi mutlu ediyor. Bu şerefe nail olmuş ailelere olarak bizi duygulandırıyor ve onurlandırıyor. Bir yanda mutluluk, bir yandan acı, bir yandan burukluk var." dedi.

        Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan onbaşı Pehlül Oruk'un kardeşi Adem Oruk ise yapılan yardım çalışmalarının manevi boyutunun çok yüksek olduğunu ifade ederek, şehitlerin adlarının yaşatılması için yardım kolileri hazırladıklarını ve yardımların dağıtımında çok duygulandıklarını söyledi.

        Vakıf üyeleri, ayrıca ramazan ayı içinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte, trafikteki vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

        Benzer Haberler

        Aşkale'de AK Parti'nin adayı 129 oyla kazandı, YRP itiraz etti
        Aşkale'de AK Parti'nin adayı 129 oyla kazandı, YRP itiraz etti
        Aşkale'de AK Parti'nin adayı129 oyla kazandı, YRP itiraz etti
        Aşkale'de AK Parti'nin adayı129 oyla kazandı, YRP itiraz etti
        Aşkale'de AK Parti 'nin adayı129 oyla kazandı, YRP itiraz etti
        Aşkale'de AK Parti 'nin adayı129 oyla kazandı, YRP itiraz etti
        Aşkale'de 101, Horasan'da 128 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Aşkale'de 101, Horasan'da 128 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Erzurum'da polis, genç kadını telefonla dolandırılmaktan son anda kurtardı
        Erzurum'da polis, genç kadını telefonla dolandırılmaktan son anda kurtardı
        Otizmli çocuklar sporla hayata bağlanıyor
        Otizmli çocuklar sporla hayata bağlanıyor