Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Otizmli çocuklar sporla hayata bağlanıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da uzman fizyoterapist, hidroterapist ve hareket eğitmeninden kurulu "Dinamik Hareket Eğitim Merkezi"nde otizmli çocuklar spora kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli çocuklar sporla hayata bağlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da uzman fizyoterapist, hidroterapist ve hareket eğitmeninden kurulu "Dinamik Hareket Eğitim Merkezi"nde otizmli çocuklar spora kazandırılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcular yüzme antrenörü olan hidroterapist Muhammed Buğra Atmaca, uzman fizyoterapist eşi Şeyma, hareket eğitmeni kardeşleri Hilal ve Yunus Emre'yle yaklaşık 4 ay önce Erzurum Otizm Spor Kulübü Dinamik Hareket Eğitimi Merkezi'ni kurdu.

        Merkezden yararlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcuları ile kentteki çoğu otizmli ve down sendromlu toplam 80 çocuk, davranış bozukluğu ve duyu eksikliği konularında hareket eğitimine tabi tutuluyor.

        Uzman fizyoterapist tarafından güçlendirici fiziksel aktivitelerin ardından belirli seviyeye gelen çocuklar, daha sonra yeteneklerine göre yüzme, cimnastik, atletizm ve masa tenisi gibi branşlara yönlendirilip eğitiliyor.

        Sporla sosyalleşen ve bazı branşlarda lisans alan çocukların milli takımlara kazandırılması hedefleniyor.

        Hidroterapist Muhammed Buğra Atmaca, AA muhabirine, davranış bozukluklarının yanı sıra zihinsel ve fiziksel aktivitelerini geliştirmeleri için hareket eğitimi verdikleri çocukları yetenek taramasıyla atletizm, cimnastik ve yüzme gibi branşlara yönlendirdiklerini söyledi.

        - "Otizmli çocukların elinden tutmak istedik"

        Merkezde çocukları spora teşvik ettiklerini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

        "Ailecek sporcu olduğumuz için böyle bir merkez kurup otizmli çocukların elinden tutmak istedik. Erzurum Otizm Derneği Başkanı Nazan Hanım (Nazan Yaşarbaş) da bize katıldı ve destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün özel sporcuları da burada eğitim alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ve şube müdürlerimize teşekkür ederiz. Burada sporla engellerin aşıldığını gördük."

        Özel çocuklara merkezin kapsının açık olduğunu belirten Atmaca, 20 çocuğun lisanslı sporcu olduğunu söyledi.

        Erzurum Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş da 10 yıldır otizmle ilgili farkındalık için çalıştıklarını, faaliyete giren merkezin özel çocukların topluma kazandırılmasına vesile olduğunu ifade etti.

        Merkezle hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yaşarbaş, "Hareket eğitiminde daha çok ilaçlar devre dışı kalıyor, çocuklar sporla sosyalleşiyor, bireysel ve aileyle yaşaması ve davranışsal problemler birebir gideriliyor. Hareket eğitimi çok önemli. Damdan düşen, damdan düşenin halini anlar. 19 yıldır otizmli çocuk annesiyim, büyük emekle evladımı topluma kazandırdım. Her zaman otizmli anne ve çocukların yanındayız." diye konuştu.

        - "Oğlumun özgüveni oldu, sosyalleşti"

        Otizmli çocuk annesi Ayşegül Türkoğlu da merkezdeki eğitmenlere ve Yaşarbaş'a teşekkür ederek, "Oğlumda davranış bozukluğu vardı, bu merkez ve dernek sayesinde oğlum okula rahatça gidip geliyor. Oğlumun öz güveni oldu, dünyaya açıldı ve sosyalleşti. Hayalimiz milli sporcu olması." dedi.

        İki oğlu otizmli olan Çiçek Kızıloğlu ise merkezin çok faydasını gördüklerini anlatarak, "Çocuklarım yüzme öğrendi, sporla hayata tutundu. Çocuklarım içine kapanıktı, şimdi çok iyiler. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Otizmli Taha Yasin Akpınar da merkezde yüzme sporuna yönlendirildiğini ve milli sporcu olmak istediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler

        Benzer Haberler

        Erzurum'da AK Parti büyükşehir ve 9 ilçe, DEM Parti 3, BBP, CHP ve YRP 2'ş...
        Erzurum'da AK Parti büyükşehir ve 9 ilçe, DEM Parti 3, BBP, CHP ve YRP 2'ş...
        Erzurum'un 2 ilçesinde 'seçim' olayları; 1'i polis 4 yaralı
        Erzurum'un 2 ilçesinde 'seçim' olayları; 1'i polis 4 yaralı
        Erzurum Uzundere'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum Uzundere'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Erzurum ve Iğdır'da hasta ve engelliler oy kullanmaya araçlarla götürüldü
        Erzurum ve Iğdır'da hasta ve engelliler oy kullanmaya araçlarla götürüldü