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        Erzurum'un 2 ilçesinde 'seçim' olayları; 1'i polis 4 yaralı

        ERZURUM'un Uzundere ilçesinde seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) seçim koordinasyon merkezi MHP'li olduğu öne sürülen grubun taşlı saldırısına uğradı, 1'i polis, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:20
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        Erzurum'un 2 ilçesinde 'seçim' olayları; 1'i polis 4 yaralı
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        ERZURUM'un Uzundere ilçesinde seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) seçim koordinasyon merkezi MHP’li olduğu öne sürülen grubun taşlı saldırısına uğradı, 1’i polis, 4 kişi yaralandı. Aşkale ilçesinde ise seçim sonuçlarına itiraz edip İlçe Seçim Kurulu’nun önünde toplanan Yeniden Refah Partili gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

        Uzundere ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen BBP'nin seçim koordinasyon merkezi, kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İçeride bulunanlar taşlardan korunmak için masa ve sandalyeleri pencerelerin önüne koyarak kendilerine kalkan oluşturdu. Bu sırada gruptan havaya ateş açılması nedeniyle korkulu anların yaşandı. 1’i polis, 4 kişi atılan taşlarla yaralandı. Güvenlik güçleri MHP’li olduğu öne sürülen kalabalığa müdahale edip dağıttı.

        İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE TOPLANAN GRUPA BİBER GAZLI MÜDAHALE

        Aşkale ilçesinde ise iftar vaktine kadar seçimi önde götürdüklerini iddia eden Yeniden Refah Partisi'nin adayı Enver Başaran ve bir grup partili İlçe Seçim Kurulu’nun da bulunduğu Kaymakamlık binası önünde toplandı. AK Parti aleyhine slogan atan kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti.

        Enver Başaran, partililere sakin olmalarını ve burada sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak mesainin başlaması ile seçimlere itiraz dilekçelerini vereceklerini belirtti.

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