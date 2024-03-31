Erzurum Uzundere'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçede belediye başkan adaylarının tarafları arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.
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