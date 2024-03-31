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        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 19:20
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        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Erzurum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Tortum Yolu Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada 3 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan çarpıştı.

        Kazada, 24 AAE 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ve yolcu konumundaki Naime Y. ve Mustafa T, 25 ADA 010 plakalı otomobildeki Güler K. ve Fatmanur K. ile diğer araçlardaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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