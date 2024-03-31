Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, 24 AAE 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ve yolcu konumundaki Naime Y. ve Mustafa T, 25 ADA 010 plakalı otomobildeki Güler K. ve Fatmanur K. ile diğer araçlardaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

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