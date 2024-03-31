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        Erzurum ve Iğdır'da hasta ve engelliler oy kullanmaya araçlarla götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:03
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        Erzurum ve Iğdır'da hasta ve engelliler oy kullanmaya araçlarla götürüldü
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        ERZURUM-Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları ile yaşlı ve engelliler, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı.

        Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlardan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak isteyenler, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerince evlerinden ambulans ve hizmet araçlarıyla alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü.

        Bu kişiler, okullardaki sandıklarda oy kullandıktan sonra evlerine bırakıldı.

        Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, oyunu kullanmak için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

        İlçedeki evinden alınan ve ambulansla oy kullanacağı okula götürülen Bayçöl, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata sedyeyle çıkartıldı.

        Burada oyunu kullanan Bayçöl, sağlık ekiplerince ambulansla evine bırakıldı.

        Bayçöl, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, oyunu kullandığını belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        - Iğdır

        Iğdır'da evde bakım hastaları ile yaşlı ve engelliler, belediye ve sağlık ekiplerince okullarda oy kullandı.

        Topçular Mahallesi İnönü İlkokuluna sağlık ekiplerince getirilen seçmenlerden Sadık Aras, oyunu burada kullandı.

        Ambulansla tekrar evine bırakılan Aras, yetkililere teşekkür etti, sağlık ekiplerinin desteğiyle oyunu kullanma şansı yakaladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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