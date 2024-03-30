Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Menderes Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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