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        Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı

        Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:33 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:36
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        Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı
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        Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi, tedavi altına alındı.

        Menderes Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan Y.T. silahla ateş edilmesi üzerine yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili E.Ö'yü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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