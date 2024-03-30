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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Hakkari ve 215 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:06
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Hakkari ve 215 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 218, Palandöken'de 215, Kartalkaya'da 154, Palandöken 2'de 150, Ergan'da 140, Sarıkamış'ta 134, Hesarek'te 70, Erciyes ve Zigana'da 60, Yalnızçam'da 55, Uludağ'da 45 ve Yıldız Dağı'nda 35 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 30.03.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari PB -11 8
        Palandöken AB -3 9
        Kartalkaya ÇB 6 15
        Ergan A 2 11
        Sarıkamış PB -4 10
        Hesarek AB 3 12
        Erciyes AB 6 16
        Zigana AB 8 17
        Yalnızçam AB -5 10
        Uludağ AB 8 15
        Yıldız Dağı PB 8 20

        (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, A: Açık, )

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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