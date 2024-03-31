Doğu Anadolu'da valiler oyunu kullandı

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da valiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'na geldi.

Vali Çiftçi ve eşi oyunu 1189 numaralı sandıkta kullandı.

- Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise kent merkezindeki İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda sırasını bekleyerek 1162 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından Aydoğdu, gazetecilere, Erzincan'da oy verme işlemlerinin huzurlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Demokrasinin en güzel örneklerinden birinin Erzincan’da yaşandığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"8 ilçemiz ve merkez de dahil olmak üzere tüm tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadı. 1373 polis, 1793 jandarma personelinin yanı sıra sivil personelleri de dahil ettiğinizde 3 bin 500’ün üzerinde personelle seçimin huzurlu bir ortamda bitmesi için arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. 6’sı seyyar olmak üzere toplam 1005 sandığımız var. Demokrasinin tecelli etmesi için hepimiz hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 174 bin seçmenimiz bugün sandık başına giderek oy kullanacak."