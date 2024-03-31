Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, oyunu Erzurum'da kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, oyunu Erzurum'un Aziziye ilçesinde kullandı.

Tarıkdaroğlu, eşi Betül, babası Yaşar, annesi Firdevs, kız kardeşi Nur, kızı Sera ve oğlu Melih Yaşar ile ilçedeki Reşit Karabacak Spor Lisesi'ne geldi. Tarıkdaroğlu ile eşi oyunu 1089 numaralı sandıkta kullanırken, annesi, babası ve kız kardeşi oylarını 1092 numaralı sandıkta verdi.

Oy pusulalarının bulunduğu zarfı kızı Sera ile sandığa atan Tarıkdaroğlu, okuldaki seçmenlerle ve görevlilerle sohbet etti.