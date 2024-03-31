Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, oyunu kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'na gelen Sekmen, 1192 numaralı sandıkta oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediyesi başkan adayı olan Sekmen, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların bir tercihte bulunacağını belirten Sekmen, "Vatandaşlarımızın bir tercihi olacak ve kendilerini yerelde yönetecek büyükşehir, ilçe belediyesi ve meclis üyelerini seçecek." dedi.