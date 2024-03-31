Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        90 yaşındaki seçmen, sandık başına sedye ile götürüldü

        ERZURUM'da, yaşlılığa bağlı olarak evinden çıkamayan 90 yaşındaki İshak Aydın, oyunu kullanacağı okula sedye ile götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        90 yaşındaki seçmen, sandık başına sedye ile götürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da, yaşlılığa bağlı olarak evinden çıkamayan 90 yaşındaki İshak Aydın, oyunu kullanacağı okula sedye ile götürüldü.

        Palandöken ilçesi Yenişehir Semtinde yaşayan 5 çocuk, 30 torun sahibi İshak Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmaya ambulansla gitti. 112 Acil ekipleri tarafından evinden sedye ile alınan İshak Aydın, oy kullanacağı Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Sedye ile okul binasına taşınan Aydın, 1050 Nolu sandıkta oyunu kullandı. İshak Aydın, evine ambulansla götürüldü.

        Sağlık görevlilerine teşekkür eden Aydın, "İlerleyen yaşım nedeniyle yürüyemiyorum. Oy kullanmak için 112 Acil'den yardım istedik, sağ olsun onlar da geldiler. Allah seçimleri hayırlı ve uğurlu etsin. Hakkımızdan hayırlısı ne ise o olsun. Ne olursa olsun, oyumu kullanmak isterim. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı
        Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaralandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Asırlık Yakutiye Medresesi, Erzurumluların ramazan etkinliklerine ev sahipl...
        Asırlık Yakutiye Medresesi, Erzurumluların ramazan etkinliklerine ev sahipl...
        Erzurumspor FK, gözünü play-off'a çevirdi
        Erzurumspor FK, gözünü play-off'a çevirdi
        Erzurum'da seçim güvenliği için 5 bin 67 jandarma ve polis görev yapacak
        Erzurum'da seçim güvenliği için 5 bin 67 jandarma ve polis görev yapacak