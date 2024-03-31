90 yaşındaki seçmen, sandık başına sedye ile götürüldü

ERZURUM'da, yaşlılığa bağlı olarak evinden çıkamayan 90 yaşındaki İshak Aydın, oyunu kullanacağı okula sedye ile götürüldü.

Palandöken ilçesi Yenişehir Semtinde yaşayan 5 çocuk, 30 torun sahibi İshak Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmaya ambulansla gitti. 112 Acil ekipleri tarafından evinden sedye ile alınan İshak Aydın, oy kullanacağı Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Sedye ile okul binasına taşınan Aydın, 1050 Nolu sandıkta oyunu kullandı. İshak Aydın, evine ambulansla götürüldü.

Sağlık görevlilerine teşekkür eden Aydın, "İlerleyen yaşım nedeniyle yürüyemiyorum. Oy kullanmak için 112 Acil'den yardım istedik, sağ olsun onlar da geldiler. Allah seçimleri hayırlı ve uğurlu etsin. Hakkımızdan hayırlısı ne ise o olsun. Ne olursa olsun, oyumu kullanmak isterim. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.