CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Merkez'de açıklama yapıyor. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Adaya, adaya destek veren aday adaylarına. Kazansınlar kaybetsinler büyük mücadele veren tüm adaylarımıza. Aday olmak, kampanya yapmak çok önemli ama bu örgütün isimsiz kahramanlarına. Sabah erkenden kalkıp, parti binasını açanlara, birazdan gelirler diye çayı koyanlara. Direklere bayrak asanlara, broşür dağıtanlara, kapı çalanlara.

Hepsine bütün parti emekçilerine, baba evinin bekçilerine, çorbasını kaynatanlara, bacası tütsün diye odun çekip taşıyanlara, CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Bugün seçmenlerimiz çok önemli karar verdi. Bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi.

REKLAM Cumhuriyetin 100. yüzyılın ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı tarihi sonuç elde etmiştir. Sadece yerel yöneticilerin kim olacağına karar verilmemiş, ülkemizin ve belediyelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair mesaj vermiştir. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık mesaj vermiştir. Bu mesaj benim okumamla, bizlerin okumasıyla şu şekildedir; biz ülkemizin hukuk devleti olarak kalmasını, kaybedilen hukuk devletinin vasfının geri gelmesini istiyoruz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ve 31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar çiğ ne kadar haksız, adaletsiz, ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz.

Kimseyi milli birileri öyle göstermeye çalışıyor diye kimseyi gayri milli görmüyoruz. Bu mesajı kutsal emanet olarak alıyor ve tüm CHP'liler başımızın üstüne koyuyoruz. Hakkı, hukuku, adaleti tanımayan siyasete bundan sonra geçit vermeyeceğini bugün gördük. Bu galibiyetin kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırılmıştır. Bir özel teşekkürü CHP'nin 2019 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aldığı İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar iyi kriz yönetiminin, merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği olsa bile mazeret üretmeden iyi icraatın ve CHP iyi belediyecilik yapabilir, CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesine yaptıkları katkıyla bugünkü zaferin baş mimarlarıdır.

En zor günlerde sancağı elde taşıyan belediye başkanlarımıza ayrıca övgüyü hak ediyorlar. Biz büyükşehirleri CHP'li belediyeler gibi yönetiriz iddiasını ortaya koyan o cesareti ve özgüveni gösteren bütün adaylarımıza da ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Şehirlerimiz emin ellere teslim edilmiş, halkımızın yaşam alanlarını bir 5 yıl daha halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir. Seçmenlerimiz partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını, desteklediklerini ve kendi şehir ve Türkiye için istediklerini ifade etmek gerekiyor. Geçen Mayıs'ta yaşadığımız büyük üzüntüden sonra CHP kurultayı ve genel başkanı ve yönetimi seçimle dönüşebilen bir partinin Türkiye'de var olduğunu gösteren başta sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün delegelere çok şey borçluyuz.