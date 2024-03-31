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        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:22 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:22
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        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Olayda Burak G, yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Burak G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgaya karıştığı iddia edilen Muzaffer İ, ikametine yakın bir sokakta gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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