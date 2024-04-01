Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da AK Parti büyükşehir ve 9 ilçe, DEM Parti 3, BBP, CHP ve YRP 2'şer, MHP ve İYİ Parti de 1'er ilçede başkanlık kazandı

        ERZURUM'daAK Parti'li Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 3'üncü kez kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da AK Parti büyükşehir ve 9 ilçe, DEM Parti 3, BBP, CHP ve YRP 2'şer, MHP ve İYİ Parti de 1'er ilçede başkanlık kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'daAK Parti'li Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 3'üncü kez kazandı. Erzurum'da 9 ilçede AK Parti, 3 ilçede DEM Parti, 2 ilçede BBP, 2 ilçede CHP, 2 ilçede YRP, 1 ilçede MHP, 1 ilçede ise İYİ Parti adayları başkan oldu.

        Erzurum'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Partili Mehmet Sekmen, 3'üncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Erzurum'da 9 ilçede AK Parti adayları kazanırken, DEM Parti 3, BBP 2, CHP 2, YRP 2, MHP 1, İYİ Parti 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

        Aşkele'de AK Parti'li Şenol Polat, Hınıs'ta AK Parti'li Serdal Şen, Narman'da AK Parti'li Aydemir Adem Kınalı, Oltu'da AK Parti'li Adem Çelebi, Palandöken'de AK Parti'li Muhammet Sunar, Pasinler'de AK Parti'li Ünsal Sertoğlu, Pazaryolu'nda AK Partil'i İbrahim Şahin, Tortum'da AK Partil'i Muammer Yiğider, Yakutiye’de AK Parti'li Mahmut Uçar, Olur'da MHP'li Vedat Ergün, Aziziye'de YRP'li Emrullah Akpunar, Köprüköy'de YRP'li Nevzat Karasu, Horasan'da İYİ Partili Hayrettin Özdemir, Çat'ta CHP'li Arif Hikmet Kılıç, İspir'de Büyük Birlik Partili Osman Çakır, Uzundere'de Büyük Birlik Partili Muhammet Halis Özsoy, Şenkaya'da CHP'li Görbil Özcan, Karayazı'da DEM Parti'li Bahar Göksu, Karaçoban'da DEM Parti'li Kazım Erhan, Tekman'da DEM Parti'li Abdurrahman Sever seçimin galibi oldu.

        MEHMET SEKMEN

        Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’a 2'nci dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22'nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23'üncü Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento’da devam etti. Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yıllarında yapılan yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babası. İyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Erzurum'un 2 ilçesinde 'seçim' olayları; 1'i polis 4 yaralı
        Erzurum'un 2 ilçesinde 'seçim' olayları; 1'i polis 4 yaralı
        Erzurum Uzundere'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum Uzundere'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Erzurum ve Iğdır'da hasta ve engelliler oy kullanmaya araçlarla götürüldü
        Erzurum ve Iğdır'da hasta ve engelliler oy kullanmaya araçlarla götürüldü
        Oylarını kullanıp Palandöken'e çıktılar
        Oylarını kullanıp Palandöken'e çıktılar