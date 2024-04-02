Erzurum'un Aziziye, Karaçoban ve Çat ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

Erzurum'un Aziziye, Karaçoban ve Çat ilçelerinde toplam 206 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yaptığı açıklamada, Aziziye ilçesinde 155, Karaçoban ilçesinde 35 ve Çat ilçesinde 16 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Küçükoğlu, geçersiz oylar ve tutanaklarda hata olduğu gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirterek, sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini ifade etti.

İl Başkanı Küçükoğlu, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.