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        Erzurum'da büyükşehir, Yakutiye ve Palandöken belediye başkanları mazbatalarını aldı

        Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, mazbatalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:07
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        Erzurum'da büyükşehir, Yakutiye ve Palandöken belediye başkanları mazbatalarını aldı
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        Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, mazbatalarını aldı.

        Erzurum Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, il ve ilçe seçim müdürleri belediye başkanlarına mazbatalarını takdim etti.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, adliye önünde gazetecilere, seçmenlerin AK Parti kurulduğundan itibaren arkalarında durduklarını söyledi.

        Seçimlerde Erzurum olarak geçmişte ilk sırada olduklarını bildiren Öz, "Bu seçimde büyükşehirler arasında ikinci, bütün iller arasında ise üçüncü sıradayız. Desteklerinizden dolayı herkese teşekkür ederiz. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hep birlikte çok iyi çalıştık." dedi.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ise seçimde sevindikleri ve üzüldükleri noktalar olduğunu, seçimin geride kaldığını ve bundan sonra kent için çalışmaya gayret edeceklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de demokrasilerde yarışların ve halkın iradesinin söz konusu olduğunu söyledi.

        Seçimde halkın karar verdiğini ve siyasilerin de buna uyduklarını anlatan Sekmen, şunları dile getirdi:

        "Erzurum'da halkımız kararını verdi. Erzurum tarihinde bir ilk, ilk kez üçüncü dönemi bizlere tevdi etti. İnşallah biz de halkımızın bu güzel teveccühünü en iyi şekilde değerlendirerek beklentilere ve isteklere cevap verebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Seçim dolayısıyla bilmeyerek ve istemeyerek kalplerini kırdığımız vatandaşlarımız olabilir, onlardan haklarını helal etmelerini istiyorum. Seçim döneminde vatandaşlarımızın taleplerini almıştık, bu doğrultuda hizmetlere devam edeceğiz. Bu dönem hizmetlerin en önemli kısımlarından birisi olarak sosyal belediyeciliği artırarak devam ettireceğiz. Dar gelirli, emekli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı göz ardı etmeden tüm halkımızı kucaklayacağız."

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise seçimlerde Cumhur İttifakı olarak kentteki 20 ilçeden 11'ini aldıklarını, büyükşehirler arasında ise Türkiye'de ikinci, 81 il arasında ise üçüncü olarak tamamladıklarını ve yeni dönemde ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

        MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de Erzurum'da seçimin, büyükşehir ve 11 ilçede ittifak adayı belediye başkanlarının kazanımıyla sonuçlandığını, bu saatten sonra kentte ayrışmadan, ötekileştirmeden, kendilerine oy veren ya da vermeyen herkesi baş tacı yapıp hizmet için mücadele edeceklerini bildirdi.

        Belediye Başkanları Uçar ve Sunar ise seçimde verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek yeni dönemde hizmetlerini artırarak devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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