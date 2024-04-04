Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 80 Rosheuvel), Estrela (Dk. 90+1 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün, Ufuk Budak, Özgür Sert (Dk. 36 Shala), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 80 Celal Hanalp), Eren Tozlu
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Kılıç (Dk. 78 Ali Akçay), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Şahin Dik (Dk. 85 Miraç Çakıroğlu), Enishan Ceylan (Dk. 75 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük, Talha Ülvan (Dk. 86 Şenel Hami Aydemir), Alperen Köşker (Dk. 75 Mert Han Kurt)
Goller: Dk. 11 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Dk. 53 Yakup Kırtay, Dk. 69 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
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