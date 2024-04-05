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        Erzurumspor FK-Giresunspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, rakiplerinin puan aldığı haftada kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:02
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        Erzurumspor FK-Giresunspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, rakiplerinin puan aldığı haftada kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin 27. haftasındaki Tuzlaspor galibiyetinin ardından hedef yükselttiklerini belirtti.

        Alt sıralardan kurtulduklarını aktaran Kutlu, "Son oynadığımız maçtan sonra hedefimizi play-off koymuştuk. Alttan bir an önce kurtulmamız gerekiyordu. Dün ve önceki gün oynanan maçlarda rakiplerimiz puan almıştı, bu yüzden bu maçın değeri bir kat daha arttı." diye konuştu.

        Kutlu, rakibin genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade ederek, "Mutlak kazanmamız gerekiyordu. Bu maçlar çok zor oluyor çünkü karşımızda çok isteyen, çok koşan, mücadele eden genç bir takım var. İlk yarı dağınıktık ama ikinci yarı istenen futbolu oynadık ve kazandık. Aslında silinen 3 puanı da eklersek 43 puanımız var ama gerçekçi olarak baktığımızda 40 puanımız var. Önümüzde altı maçımız var. Play-off demiştik bu maçtan sonra biraz daha bunu pekiştirdik. İnşallah elimizden geleni yapıp oraya ulaşmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Ligin bitimine kadar ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kutlu, "Kalan maçların çoğu ilk 7 içindeki takımlarla. Bunun hem avantajı hem de dezavantajı var. Mağlup edebilirsek bizim için çok büyük bir artı kazandırır. Gerçekçi olmak gerekiyor güçlü rakipler ama sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

        - Bitexen Giresunspor cephesi

        Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise küme düşmelerine rağmen oyuncularına iyi futbol oynatmaya çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Oyuncularıma bu ligde pozitif futbolu öğretmeye çalışıyorum. Bugün kendilerinin de zevk aldığı bir karşılaşma oldu. Gücümüzün yetmediği yerler oldu. Çok genç oyuncularımızdan dolayı oyunun bazı bölümlerinde sıkıntılar yaşadık. Ama genel anlamda elimizden geldiği kadar rakibimizle mücadele etmeye çalıştık. Oyuncularım gelecekte Türk futbolunda ve Giresunspor'da çok iyi yerlerde olacak. Bugün bizim adımıza güzel bir karşılaşma oldu diyebilirim."

        Güller, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını, kalan 6 haftada da aynı şekilde güzel futbol oynamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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