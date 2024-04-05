Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, mazbatasını aldı.

Kınalı, tören sonrası vatandaşlara teşekkür ederek, Narman için durmadan çalışacaklarını söyledi.

Eski Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser'in de eşlik ettiği devir teslim törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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