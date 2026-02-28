Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Sloven yüzücüler, Avrupa Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Slovenya yüzme milli takımları, 2026 yılının ilk yüksek irtifalı kampı için geldikleri Erzurum'da, yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:04
        Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum'daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu, hizmete girdiği 2017 yılından bu yana sporcuları ağırlamayı sürdürüyor.

        Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki kentte bu zamana kadar binlerce yerli ve yabancı yüzücüye ev sahipliği yapan olimpik havuz, sporcuların dayanıklılıklarını artırarak önemli organizasyonlara hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

        Bu kapsamda kente gelen Slovenya Genç ve A Milli yüzme takımları, 10-16 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kulaç atıyor.




        - Hedef, Avrupa Şampiyonası

        Slovenya Yüzme Milli Takım Antrenörü Tea Kosnjek, AA muhabirine, kendisinin ilk defa Erzurum'a geldiğini söyledi.

        Erzurum hakkında bilgi aldıklarını belirten Kosnjek, "Burayı seçmemizin sebebi daha önce Erzurum'a gelenlerden iyi şeyler duyduk. Yemekleri, tesisleri, otelleri hepsi gerçekten iyi olduğu için burayı seçtik." dedi.

        Kosnjek, kamp için yükseltinin de bir faktör olduğunu ifade ederek, "2000 rakımdan çok az bir seviyede olduğu için de burayı seçtik. Ben takıma birkaç gün önce katıldım onlar buraya aslında 5 yıl önce de gelmişti. Yeni yerleri keşfetmeyi seviyoruz. Burası da bizim için yeni bir yer. Her şey çok iyi ve güzel." diye konuştu.

        Hazırlıkların iyi gittiğini dile getiren Kosnjek, "Gençler ve A milli takım olarak 12 sporcuyla geldik. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Ben takımın masörlüğünü, kondisyonerliğini ve antrenörlüğünü yapıyorum. Yakında bir müsabaka yok ve normal bir antrenman olarak yüksek irtifada kamp yapıyoruz. Ama asıl hedefimiz yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.




        - "Yüksek irtifada antrenman yapmak gerçekten çok zor"

        24 yaşındaki Sloven milli yüzücü Katja Fain de 2 kez olimpiyatlara katıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Şu an milli takımımızla kamp yapıyoruz. Benim buraya 3. gelişim. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor, sıkıntımız yok. Yazın Paris'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Yüksek irtifada antrenman yapmak gerçekten çok zor. Ülkemizde, evimizde yaptığımız antrenmanlara göre çok zor ama daha iyi."

