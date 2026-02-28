Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 285 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Giriş: 28.02.2026 - 11:37
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 285, Ergan'da 272, Hakkari'de 243, Kartalkaya'da 235, Erciyes'te 202, Sarıkamış'ta 200, Konaklı'da 177, Uludağ'da 169, Yalnızçam'da 158, Yıldız Dağı'nda 136, Çambaşı'nda 130, Murat Dağı'nda 115, Davraz'da 111, Hesarek'te 85, Küpkıran'da 52, Denizli'de 38, Nemrut'ta 24, Gevaş Abalı'da 23, Kartepe'de 17, Akdağ ile Keltepe'de 14 ve Bozdağ'da ise 6 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez28.02.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenKY-12-8
        ErganKY-11-6
        HakkariKY-16-7
        KartalkayaKY-5-4
        ErciyesKY-10-6
        SarıkamışKY-12-3
        KonaklıKY-12-8
        UludağÇB-60
        YalnızçamKY-8-4
        Yıldız DağıHKY-8-5
        ÇambaşıKKY-7-5
        Murat DağıÇB-9-3
        DavrazPB-11-3
        HesarekPB-11-5
        KüpkıranKY-13-3
        DenizliPB-92
        NemrutÇB-10-5
        Gevaş AbalıKY-11-3
        KartepeKY-3-2
        AkdağKY-6-5
        KeltepeKY-9-6
        BozdağAB-62

        (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

