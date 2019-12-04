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B.B. Erzurumspor - Bursaspor: 4-2

DHA


STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Burak Cansız (xxx), Burak Pakkan (xxx)
B.B. ERZURUMSPOR: Kayacan (xxx)Hasan (xxx), Merthan (xx) (Dk 46. Pote (xxx), Cenk Ahmet (x) (Dk. 46 İbrahim Akdağ (xx), Abdulcebrail (xx), Osman (xxx), Mahamadou Ba (xxx), Batuhan (xx), Rashad Muhammed (xx), Sefa (xxx), Sunu (xxx) (Dk. 76 Serdar (x)
BURSASPOR: Ataberk (x)Cüneyt (xx), Emirhan (xx), Atanasov (xx), Selesnov (x) Aykut (x), Recep (x) (Dk 74 Ozan İsmail (x), İsmail (x) Wanderson (x) (Dk 81 Batuhan (x), (x) Sedat (x) (Dk. 72 Ali Akman (x), Rüştü (x)
GOLLER: Dk. 15 ve 55 Sunu, Dk.67 ve 83 Pote (B.B. Erzurumspor), Dk 17 Cüneyt, Dk. 89 Seleznov (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Rashad Muhammed, Pote (B.B. Erzurumspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor´u Sunu (2) ve Pote´nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların golleri Cüneyt ve Seleznov´dan geldi,
6´ncı dakikada ani gelişen Bursaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov'un sert vuruşunda Kayacan ayaklarıyla topu kornere çeldi.
15´inci dakikada Erzurumspor´un kazandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Sefa içeri ortaladı, Sunu kafa şutuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.
17´nci dakikada  Bursaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Atanasov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Cüneyt´in kale dibindeki dokunuşunda top ağlara gitti: 1-1.
55´inci dakikada Erzurumspor öne geçti. İbrahim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sunu´nun yaklaşık 25 metreden sert şutu ağlara gitti: 2-1.
67´nci dakikada Abdulcebrail´in ortasına iyi yükselen Pote´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
83´üncü dakikada Abdulcebrail'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Pote'nin vuruşu kaleciden sekerek önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı şutta top filelerle buluştu: 4-1.
89´uncu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Seleznov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-2.
Maçta başka gol olmayınca B.B. Erzurumspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ERZURUM

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
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