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Ergaz, 2020 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyor

İHA

Enerji sektörünün güçlü kuruluşu Ergaz & Bluepet, bölge temsilcilerinin de katılımıyla 2020 yılının ilk idari toplantısını gerçekleştirdi.

Ergaz, 2020 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyor

Enerji sektörünün güçlü kuruluşu Ergaz & Bluepet, bölge temsilcilerinin de katılımıyla 2020 yılının ilk idari toplantısını gerçekleştirdi.
2019 yılı 12 aylık LPG ve Akaryakıt satışlarının ve 2020 yılı hedeflerinin bölgeler itibariyle ayrıntılı olarak görüşüldüğü toplantıya, Ergaz Grup Genel Müdürü Abubekir Yağız, Genel Müdür Yardımcıları Ömer Yağız, Faruk Demirci ve Hüseyin Malkoç, Satış ve Pazarlama Koord. Yaşar Yılmaz, Satış ve Paz. Koord.Yrd. Sedat Yağız, Hukuk Müşaviri Av. Derya Metin Bilgeç, Bölge ve tesis müdürleri ve saha satış sorumluları ve bir kısım Genel Merkez çalışanları katıldı.
Kocaeli Emex Otel’de yapılan idari toplantıda Ergaz A.Ş. Genel Müdürü Abubekir Yağız, açılış konuşmasında ‘’Değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum Toplantımızın, şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılında gösterdiğiniz başarılı performanslarınız için de hepinizi tebrik ediyorum ‘’dedi.
Yağız konuşmasında genel durum değerlendirmesi ile yeni hedefleri belirleyen açıklamalar yaptı. 2019 yılı gerçekleşen satışlar ve 2020 yılı hedeflerini belirterek, ‘’Enerji sektöründe ülkemizin en güçlü firmalarından biriyiz. Köklü bir geçmişe sahip , marka değeri yüksek olan bir firmayız. Hepimiz bu bilinçle hareket edip, hedeflerimizi sürekli yüksek tutmak zorundayız. Satış performansınızı artırmak için daha fazla risk alın, cesur olun ve sürekli yeni hedefler belirleyin. Geçici başarısızlıkların sizi yenmesine izin vermeyin, motivasyonunuzu kaybetmeyin. Motivasyon ve heyecan olmadan, sorumluluk almadan başarılmış hiçbir şey yoktur.’’ dedi.
Yağız, 2019 yılı itibariyle, Türkiye’de 4.500.000 ton LPG satışından Ergaz olarak Pazar payının % 0,71 olduğunu, ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, ‘’Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olmamıza rağmen istediğimiz noktada değiliz’’ dedi. 2020 yılında tüm tesis çalışanlarından gelecek olan satış yükseltmeye dönük her türlü projeyi değerlendirip, destek vereceklerini söyledi. Bu yıl hedefimiz 30.000 ton Tüplü, 30.000 ton Otogaz ve 60.000 ton Akaryakıt satışı olacaktır.Bu hedefler için fiziki alt yapımız da finans gücümüz de müsait; çalışma performansımızı maksimum seviyede tutmalıyız. Yeter ki bizler çalışalım, üzerimize düşeni yapalım, Allahu Teala karşılıksız bırakmaz ’’ dedi.
Tesisler bazında 2019 satış rakamlarını ve yüzdelerini de açıklayan Yağız sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’2020 yılında üretim ve genel giderlerimiz ile ilgili maliyetleri minimize etme noktasında gereken adımları atmanızı bekliyorum ve bu konuda gayret ve samimiyet göstereceğinizden eminim. Bizler dolum tesislerimizde her zaman olduğu gibi kaliteli dolum, kaliteli hizmet verdiğimiz sürece, bayii bizi bırakıp farklı arayışlara gitmez.. Bayi memnuniyetini üst düzeye çıkarmanız durumunda , bayinin sizleri hiçbir şekilde bırakamayacağını ; hatta bırakan bayinin de yanlış karar verdiğini ve pişmanlık duyabildiğini de gözlemleyebilirsiniz .
İsraf bir şirkette en büyük gaflettir. Gaflet ve ihanetin doğurduğu sonuç aynıdır. Bu konuda da Tesis Müdürlerinden; stoklu dolum, bakım, kontrol, enerji ve işgücü tasarrufu, tüpe sahip çıkmaları konusunda sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bedel ödemeden bir değer oluşturamayız. Enfal suresi 22. Ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor: ‘‘Allah katında canlıların en kötüsü aklını kullanmayarak, sağır ve dilsiz davrananlardır’’. Uyuyan adamı uyandırmak kolaydır. Ancak uyuyormuş gibi yapanı uyandırmak zordur. Bizler uyuyormuş gibi yapmayalım. Silkinip, hareketlenip gereğini yapalım arkadaşlar. Sizin tecrübelerinize, samimiyetinize inancımız tamdır.
Yağız, ‘’Bizleri mağdur eden sektördeki kaçak ve kayıt dışılığın önlenmesi konusunda ise Ergaz yönetimi olarak üst düzeyde görüşmelerimize ara vermeden devam ediyoruz ve her türlü hamlemizi yapıyoruz. Bürokraside gereken adımlar atılana dek mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu konuda önümüzdeki aylarda büyük bir mesafe alacağımıza inanıyoruz. Konuşmamı bitirirken tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Önümüzdeki yıl toplantımızı inşallah farklı bir konumda ve farklı bir heyecanla yaparız. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum.’’ dedi.
İdari ve Mali İşler Gn. Müd. Yrd. Hüseyin Malkoç; Tüm tesislerin imalattan alınan tüp miktarlarını, tesislerin karlılık analizini, depozitolarını rakamlarla açıkladı. Malkoç ; Genel olarak satışlar daha çok artırılmadığı sürece dolum maliyetlerinin düşürülemeyeceğini , dolayısıyla karlılığın da artırılamayacağını belirtti.

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