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Toplantı yeri ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi

İHA

Erzurum Valiliği tarafından toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi.
Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6'ıncı maddesine ilişkin yönetmelik kapsamında 2020 yılı için belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş yer ve güzergâhlar şöyle belirlendi:
“Gar meydanı miting alanı ve 1. yürüyüş güzergahı; ilk toplanma alanı 50. Yıl Caddesinin Konak Sokak ile Kavakkapi Caddesi arasından kalan alan, yürüyüş güzergahı 50. Caddesini takiben Orhan Şerifsoy Caddesinin kesiştiği Aziziye Köprülü Kavşağından Gar Meydanı miting alanı, Dağılma Yerleri İstasyon Sokak, Sebze Hali Sokak, Orhan Şerifsoy Caddesi.
Gar meydanı miting alanı ve 2. yürüyüş güzergahı; Miting alanı Gar Meydanı, ilk toplanma alanı Bosna Caddesi üzerindeki Erzurum Park Çevresindeki alan, Yürüyüş Güzergahı Bosna Caddesini takiben Fil Geçti Köprüsü altında Çaykara Caddesinin kesiştiği Hamidiye Köprülü Kavşağı üzerinde 50. Yıl Caddesi, Orhan Şerifsoy Caddesinin Kesiştiği Aziziye Köprülü Kavşağından Gar Meydanı Miting Alanına kadar, Dağılma Yerleri İstasyon Sokak, Sebze Hali Sokak, Orhan Şerifsoy Caddesi.
Aziziye miting alanı ve yürüyüş güzergahı; Miting Alanı Yeni Mahalle Aziziye Caddesi üzerinde, Şehitlik Anıtı ile Şeker Fabrikası alanı arasında kalan yer, İlk Toplanma Alanı Yeni Mahalle Aziziye Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin kesiştiği Öğretmen Evi önünde kalan kısım. Yürüyüş Güzergahı Yeni Mahalle Aziziye Caddesi Halk Kütüphanesi önünden başlayarak, Aziziye Caddesini takiben Şehitlik Anıtı önüne kadar olan kısım. Dağılma yerleri Yeni Mahalle Aziziye Caddesi istikametine doğru. Mezar Arkalı Sokak, Şair Nefi Sokak ve Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi.
İstasyon Mahallesi miting alanı ve yürüyüş güzergahı; Miting Alanı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Dadaşköy Yolunun kesiştiği Kavşağın, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi tarafı, ilk toplanma alanı Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Kombina Caddesi ile kesiştiği Kavşağın Necip Fazıl Kısakürek Caddesi tarafı, Yürüyüş Güzergahı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi boyunca, Dağılma yerleri Dadaşköy Yolu, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi.
Havaalanı yolu miting alanı; Miting Alanı Havaalanı Yolu Miting Alanı, İlk Toplanma Alanı Kombina Caddesi Et Balık Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğünün kesiştiği alan, Yürüyüş Güzergahı Kombina Caddesi Et Balık Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğünün kesiştiği alan önünden başlayarak Çiftlik Mahallesi Yolunu müteakip miting alanına kadar olan kısım. Dağılma Yerleri Miting Alanı, Çiftlik Mahallesi Yolu.
Soğuk Çermik Miting Alanı; Miting Alanı Soğuk Çermik Mahallesi Miting Alanı, iIk Toplanma Alanı 12 Mart Caddesi Üzeri, Yürüyüş Güzergahı 12 Mart Caddesinden başlayıp Eminönü Caddesini takiben Miting alanına kadar, Dağılma Alanı miting alanı ve 12 Mart Caddesi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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