Erzurum’daki gizemli göl eksi 35’i gördü, yine donmadı

Erzurum’da bulunan ve gizemi yıllardır çözülemeyen ‘Balıklı Göl’ eksi 35 derecede dahi donmadı. Soğuk havaya rağmen donmayan gölü görenler ise gölü şaşkınlıkla izledi.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yer alan balıklı göl gizemli haliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Kutsal sayılan göl soğuğun başkenti olarak bilinen Erzurum’un ayazında dahi donmuyor.

Doğu Anadolu’da etkili olan soğuk havayla birlikte kent eksi 35 dereceleri görürken akarsular ve dereler adeta buz kesti. Çevresinde ki nehirler ve derelerde santimlerce buz kütlesi oluşmasına rağmen Balıklı Gölün sıcaklığı 18 dereceden aşağı düşmüyor.

Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesi'nde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor.

Köydeki vatandaşlardan Şerif Atilla Soylu balıklı gölün hiçbir soğukta donmadığını ifade ederek, "Şu anda ben 34 kat üzerime elbise giymeme rağmen üşüyorum. Bu soğukta kuşlar bile uçmuyor donmamak için fakat balıklı gölümüz donmuyor. Donmaması onu saklı bir güzellik yapıyor. Şu anda sıfırın altında 32 derece civarında bir hava sıcaklığı var. Bütün tabiat donmuş vaziyette. Nehirlerimiz, içme sularımız, çeşmelerimiz hep dondu. Burada balıklı gölden başka donmayan başka bir göl yok” dedi.

Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler ise “Geceleri burada eksi 50 derece soğukluk hissediyoruz. Göl ne kadar soğukluk görürse görsün en fazla 22 dereceye düşüyor. Bu gölün aktığı 4 kilometrelik yolda hiçbir su donmuyor. Bu çevrede akarsular donuyor ama bizim gölümüz kesinlikle donmuyor” şeklinde konuştu.

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