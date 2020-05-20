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Erzurum’da 55 adet tarihi sikke ele geçirildi

İHA

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 55 adet sikke ele geçirildi.

Erzurum’da 55 adet tarihi sikke ele geçirildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 55 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet müdürlüğü ekiplerince Aşkale uygulama noktasında durdurulan 04 AAE 298 plaka sayılı Patnos İtimat firmasına ait otobüste yapılan aramada 55 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ayten A. gözaltına alındı. Şahsın ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü hakkında hazırlanacak tahkikat evrakları ile adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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