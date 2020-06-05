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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den Çevre Günü mesajı

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehirleri büyütüp geliştirirken, doğal yaşam olanaklarını, çevresel ve iklimsel koşulları da dikkate almak gereklidir" dedi.

Başkan Sekmen’den Çevre Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Şehirleri büyütüp geliştirirken, doğal yaşam olanaklarını, çevresel ve iklimsel koşulları da dikkate almak gereklidir” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, çevrenin aynı zamanda hayatın ta kendisi olduğunu vurguladığı mesajında, “Büyüyüp gelişebilmek elbette her şehrin arzusudur. Fakat önemli olan bu süreçte çevreyi koruyabilmek ve doğal dengeyi bozmamaktır. Bu manada Erzurum’da attığımız her adımda çevresel şartları dikkate alıyor ve ekolojik dengeleri muhakkak gözetiyoruz. Yaptığımız her yatırım kesinlikle çevreye ve doğal yaşama da olumlu katkılar sunuyor” dedi.
Yılın 365 Günü Çevre Hassasiyeti
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün çevresel ve iklimsel sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık uyandırmak amacıyla her yıl kutlandığının altını çizen Başkan Sekmen, “Biz bu sorumluluğu yılın 365 günü boyunca zaten omuzlarımızda taşıyoruz” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu manada örnek birçok adım attığını dile getirdi. Başkan Mehmet Sekmen, yenilenebilir enerji kaynaklarından, içme suyu ve atıksu arıtma tesisine, çevre düzenleme çalışmalarından ağaçlandırmaya varıncaya kadar birçok alanda yatırımlar yaptıklarını ve Erzurum’da bir çevre seferberliği ilan ettiklerini belirtti.
Doğayı Koruma Altına Aldık
Erzurum’da kurulan çevrim santralleriyle güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ettiklerini anımsatan Başkan Sekmen, bunun yanı sıra atıksu arıtma tesisinde ise, çiftçiler için doğal gübre ürettiklerini kaydederek, “Erzurum’da yaptığımız bu çevre yatırımlarıyla güneşten elektrik enerjisi üretip satıyoruz. Yine çöp depolama sahamızda biriken metan gazını da yine elektrik enerjisine dönüştürüyor ve atmosferimizi karbondioksitten 27 kat daha zararlı olan bu gazdan korumuş oluyoruz. Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik gübre elde ediyor, bunu da yine çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz. Arıttığımız kanalizasyon sularını ise, yeniden kullanılabilir şekliyle doğayla buluşturuyoruz” diye konuştu.
Kentte 236 Park Yapımı Gerçekleşti
Erzurum’un dört bir yanına park, bahçe, mesire alanı ve millet bahçeleri yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “300 bin metrekare alana kurduğumuz Olimpiyat Millet Bahçemiz, 500 dönüm alan üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Rekreasyon Alanı ve Millet Bahçemiz ile Aziziye Millet Bahçemiz başta olmak üzere Erzurum’a 5 yılda toplam 236 park yaptık. Yaptığımız bu işler, Erzurum’da çevreye ve doğaya karşı gösterdiğimiz hassasiyetin en önemli göstergesidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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