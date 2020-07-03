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(ÖZEL) Milli atletler normalleşmeyle birlikte Erzurum'da kampa girdi

DHA

Turgay İPEK Zafer KUMRU /ERZURUM, (DHA)- Atletizm Milli Takımı, 2021 Olimpiyatları hazırlık kampına, pandemi sonrası ilk kez Erzurum'da girdi. Tamamen hijyenik bir ortamda kamp yapan sporcular, yemek ve antrenmanlarda da sosyal mesafeye dikkat ediyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde 2 bin rakımdaki otelde konaklayan milli sporcular, dağda, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde çalışmalarını sürdürecek. 45 kişilik kafile, burada güç depolayacak. Pandemi nedeniyle sporcuların kaldığı otelde sıkı...

(ÖZEL) Milli atletler normalleşmeyle birlikte Erzurum'da kampa girdi

<br>Turgay İPEK Zafer KUMRU /ERZURUM, (DHA)- Atletizm Milli Takımı, 2021 Olimpiyatları hazırlık kampına, pandemi sonrası ilk kez Erzurum'da girdi. Tamamen hijyenik bir ortamda kamp yapan sporcular, yemek ve antrenmanlarda da sosyal mesafeye dikkat ediyor.<br>Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde 2 bin rakımdaki otelde konaklayan milli sporcular, dağda, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde çalışmalarını sürdürecek. 45 kişilik kafile, burada güç depolayacak. Pandemi nedeniyle sporcuların kaldığı otelde sıkı önlemler alındı. Otele giren herkesin ateşi ölçülüyor. Kahvaltı ve yemekler eskisi gibi açıkta değil, cam büfeler içerisinde servis ediliyor. Yiyecekleri görevliler servis ediyor. Kamptaki sporculara otele giriş yapmadan önce şehir hastanesinde Covid-19 testi de yapıldı.<br>"AVRUPA'NIN YÜKSELEN YILDIZIYIZ"<br>Kampı ziyaret ederek sporcuların antrenmanlarını izleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, pandemi döneminde sporcuların yarı zamanlı olarak çalıştığını söyledi. Çintimar, "Pandemi sonrasında normalleşme süreci içerisinde sosyal mesafeyi koruyarak ve Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu 14 kurala uyarak antrenmanlar devam ediyor. Mesafe kampı olarak Erzurum'dayız. Hava ve iklim olarak bütün spor branşları için son derece güzel bir ortam olduğu için sporcuların tercihi burası oluyor. Sadece bizim değil, 3 tane dünya şampiyonu sporcu da yine Erzurum'da kamp yapıyor. Kamp döneminde açılan yarışmalarla birlikte yeniden olimpiyat kotalarını almak için hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Şu an burada olimpiyat kotası kesinleşmiş Yavuz Ağrılı ve Meryem Bekmez bulunuyor. Diğerleri de inşallah kotalarını tamamlayacaklar. Son altı yılda Atletizm Federasyonu olarak Bakanlığımızın da destekleri ile Avrupa'nın yükselen bir yıldızıyız" diye konuştu.<br>Tamamen hijyen bir ortamda kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takım antrenörlerinden Sabri Kara, "Covid-19'dan sonra ilk kampımızı Erzurum'da yapıyoruz. Kampa katılan tüm sporcular şehir hastanesinde teste tabi tutulduktan sonra otele gelerek, odalarına yerleşti. Mesafe ve maraton sporcuları 2021 Olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Geçen yılki kampımızı da burada yapmıştık. Her şey çok farklı. Sporcularımız koşuda olduğu gibi kahvaltı ve yemeklerde de sosyal mesafe kurallarını uyguluyor" dedi.<br>OTELDE KAMP İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI<br>Otel müdürü Ali Güney de oteli kamp ile birlikte açtıklarını söyledi. Oteli baştan aşağı dezenfekte ettiklerini vurgulayan Güney, "Otelde hizmet veren ben dahil herkes Covid-19 testine tabi tutuldu. Kamp için tüm önlemlerimizi aldık. Otele giren herkesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan kullanılıyor. Sporcular sosyal mesafeye göre ayarladığımız masalara oturuyor. Kahvaltı ve yemekler açık büfe. Ama kimse alamıyor. Biz onların talebi üzerine tabaklarına bırakıyoruz" diye konuştu.<br>Milli Takım kampına Diyarbakır'dan katılan ve olimpiyata katılmaya hak kazanan Meryem Bekmez, kendileri için çok güzel bir ortam hazırlandığını belirterek, "Koronavirüsten dolayı her şeye çok dikkat ediyoruz. Federasyon başkanımıza ve otel yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Antrenmanda, yemekte ve istirahatte eskisi gibi iç içe değiliz, aramızdaki sosyal mesafeyi koruyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Atletlerin antrenmanından detay <br>-Atletizim Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın atletlerle konuşması <br>-Fatih Çintimar'ın konuşması <br>-Hümeyra Pardeli'nin anonsu<br>-Sporculara yemek ve kahvaltaı verilmesi<br>-Otel tarafından yaptırılan cam fanuslardan detay <br>-Sporculara otel görevlilerinin yemek vermesi<br>-Hümeyra Pardeli'nin anonsu <br>-Otel Genel Müdürü Ali Güney ile röp<br>-Antrenör Sabri Kara ile röp<br>-Sporcu Meryem Bekmez ile röpDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-07-03 10:51:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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