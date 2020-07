Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nın pist açılış törenine katıldı Tamamlanan pisti ilk olarak Bakan Karaismailoğlu’nu taşıyan uçak kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı’nda yapımı tamamlanan yeni pistin açılış törenine katıldı.

Erzurum Havalimanı'nda bir yılı aşkın süren pist bakım ve onarım çalışmaları sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'na 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A (CAT3A) sisteminin çalışmalarının tamamlanması sonucu düzenlenen açılış törenine katıldı. Tamamlanan pisti ilk kez Bakan Karaismailoğlu'nu taşıyan uçak kullandı. Bakan Karaismailoğlu'nu Erzurum Valisi Okay Memiş, milletvekilleri Selami Altınok, Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve MHP İl Başkanı Naim Karataş karşıladı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ulaştırma projelerine hızla devam ediyor. Altyapı varsa istihdam var, altyapı varsa ticaret var, altyapı varsa eğitim var ve altyapı varsa medeniyet vardır. Biz bugün Erzurum’da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum Avrupa ve Orta Asya’ya açılan stratejik konuma sahip bir ilimiz. Aynı zamanda Erzurum potansiyeli yüksek bir sanayi kentidir. Bundan dolayı Erzurum’un ulaştırma yollarını güçlendirecek her türlü proje bizim için çok değerlidir. Erzurumlu vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşama sahip olabilmeleri için dünya çapında projeler üretiyoruz” diye konuştu.



“CAT3A sistemiyle sisli havalarda bile uçak inişi artık mümkün”

Özellikle kış şartlarında Erzurum Havalimanı’na inemeyen uçaklar nedeniyle istenmeyen durumlarla karşılaşıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Yıllardır bu mağduriyetlerin giderilmesi için bekliyorduk. Bu kapsamda bizde Erzurum Havalimanı'na sisli havalarda bile uçakların güvenle inebilmesi için aydınlatma sistemi CAT3 yapılması konusunda çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla çalışmalarımızı başarılı bir şekilde tamamladık. 3 bin 810 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistimize tekrar asfalt döşedik. Hava kuvvetlerimize bağlı uçakların sivil uçaklara oranla yere daha yakın olması nedeniyle yurt dışı menşeli geokompozit malzemelerle pistimizi kapladık. 16 Temmuz itibarıyla pistimizin asfalt çalışmalarını tamamladık. 25 Temmuz'da ise pistin elektrik sistemlerini kurduk. Pist kenar armatürleri, pist merkez armatürleri, tekerlek temas armatürleri, pist eşik armatürleri, taksi yolu armatürleri ve durma barı armatürleri de dahil tüm pist armatürlerini yenileriyle değiştirdik. Hem sivil hem askeri hava trafik kulelerine yeni bilgisayarlı sistemler kurduk. Artık sis nedeniyle görüşün çok kısıtlı olduğu zamanlarda dahil Erzurum Havalimanı pistine en güvenli şekilde iniş mümkün olacak. Ne mutlu bize bugün Erzurum Havalimanı'nın yeni pist açılışını yapıyoruz. Pistimiz havalimanına iniş yapacak olan tüm uçaklara, Erzurumlu kardeşlerimize ve faydalanacak herkese hayırlı olsun” dedi.



“Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 11 milyar 712 milyon TL para harcadık”

Yeni pistin Erzurum için düşünülen ve hayata geçirilen projelerden sadece bir tanesi olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 11 milyar 712 milyon TL para harcadık. 2003’te sadece 49 kilometre bölünmüş yol uzunluğu olan Erzurum’un şu anda bölünmüş yol uzunluğu 561 kilometre. 611 kilometre bölünmüş yol uzunluğu ile Erzurum’u Erzincan’a ve Ağrı'ya bağladık. Çalışmalarımız burada son bulmayacak. Erzurumİspir yolu, ErzurumTortum yolu, HorasanEleşkirt yolu gibi 20 ayrı güzergahta yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu projelerin de biran önce hayata geçirilmesi için sürekli takip halindeyiz. Erzurum’da sanayi ve ticaret hayatının gelişmesi kapsamında 2018 yılında faaliyete geçen Erzurum Palandöken lojistik merkezi 350 bin metrekare üzerine demiryolu üniteleri, lokomotif bakım atölyesi, sosyal tesisleri, lojistik ve trafik gözetleme binaları ile çok güzel bir tesis haline geldi. Bu tesisin geliştirilmesi için de planlarımız var. Erzurum’a yakışan 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı oluşturduk. 2003 yılında 104 bin yolcu alan trafiği 2019 yılında 1 milyona kadar çıkarttık. Görüldüğü üzere Erzurum’un ulaşım, iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin her tarafına götürdüğümüz hizmetlerle vatandaşlarımızı her alanda hayatlarını değiştirme fırsatları sunuyoruz. Biliyoruz ki yatırımlarımız milletimize iş olarak, zenginlik olarak, gelişmişlik olarak dönecek. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, kararlılığı, öngörüşleri ile Erzurum’un hizmetinde olmaya yorulmadan devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise söz verildiği gibi bu sözün kısa sürede yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ve CAT3A sisteminin İstanbul, Ankara’dan sonra Erzurum’a yapıldığını söyledi. Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve protokolün katılımıyla pistin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler pisti gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.