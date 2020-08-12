Boluspor´da Tütüneker harekatı

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Barbaros Gözneli sportif direktör olacakOlgucan Kalkan / ERZURUM (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezonda takımı teknik direktör Uğur Tütüneker´e emanet etmeye hazırlanıyor. Kırmızı beyazlı ekipte sportif direktörlük görevine ise Medipol Başakşehir´deki idari menajer yardımcılığından istifa eden Barbaros Gözneli getirilecek.

Boluspor´da geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Abdullah Abay, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Çiçeği burnunda başkan, yeni sezonda takımı tecrübeli teknik adam Uğur Tütüneker´e emanet etmek istiyor. Sportif direktörlük görevi için ise Barbaros Gözneli düşünülüyor. Bugün akşam saatlerinde Bolu´da bir araya gelen taraflar arasında ufak detaylar kaldı. Detayların halledilmesinin ardından kısa zaman içinde imzaların atılması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Erzurum Olgucan KALKAN

2020-08-12 21:55:49



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